18 учителей не хватает в школах ГГО

18 учителей не хватает в школах ГГО
18 учителей не хватает в школах ГГО
Сегодня, 11:18ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
В школах пригорода Нижнего Тагила в конце октября 2021 года не хватало 18 учителей. Лидером по числу вакантных мест стала школа № 2 в селе Южаково.

На начало 2021-2022 учебного года в образовательные учреждения Горноуральского городского округа требовался 21 учитель. Через два месяца количество педагогических ставок снизилось до 18.

Больше всего вакантных мест заявила школа № 2 в селе Южаково — 5 педагогических ставок. Образовательное учреждение в октябре искало двух учителей иностранного языка; одного учителя географии, русского языка и литературы. На втором месте по количеству мест находится школа №4 в Лае, на третьем - школа №6 в Новоасбесте и школа №10 в селе Покровское.

Средняя заработная плата педагогов в Горноуральском городском округе, по информации Управления образования ГГО, составляет 43 тысячи рублей. Однако на сайте Центра занятости работодатели предлагают от 16 до 40 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригород
Материалы по теме:
пригородный районучителяпедагогибезработицаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы