18 учителей не хватает в школах ГГО

В школах пригорода Нижнего Тагила в конце октября 2021 года не хватало 18 учителей. Лидером по числу вакантных мест стала школа № 2 в селе Южаково.

На начало 2021-2022 учебного года в образовательные учреждения Горноуральского городского округа требовался 21 учитель. Через два месяца количество педагогических ставок снизилось до 18. Больше всего вакантных мест заявила школа № 2 в селе Южаково — 5 педагогических ставок. Образовательное учреждение в октябре искало двух учителей иностранного языка; одного учителя географии, русского языка и литературы. На втором месте по количеству мест находится школа №4 в Лае, на третьем - школа №6 в Новоасбесте и школа №10 в селе Покровское. Средняя заработная плата педагогов в Горноуральском городском округе, по информации Управления образования ГГО, составляет 43 тысячи рублей. Однако на сайте Центра занятости работодатели предлагают от 16 до 40 тысяч рублей.

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