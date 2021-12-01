Один из потерпевших обратился в ФСБ, Безответных был задержан при получении денег. Взятка передавалась под камерами видеонаблюдения. Суд назначил бывшему адвокату, который сдал удостоверение 28 октября, достаточно мягкую меру: штраф в 100 тысяч рублей. Это связано с раскаянием подсудимого, а также со смягчающими обстоятельствами, пишет Е1.
Напомним, адвокат из Екатеринбурга Антон Штоль был приговорен к девяти годам колонии. Он обвинялся по пяти статьям УК РФ, в том числе за распространение наркотиков и незаконное хранение оружия.