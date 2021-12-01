Известный адвокат из Екатеринбурга Николай Безответных получил штраф в 100 тысяч рублей по уголовному делу в покушении на мошенничество. Он брал взятки за «решение вопросов», на которые не мог повлиять.

Один из потерпевших обратился в ФСБ, Безответных был задержан при получении денег. Взятка передавалась под камерами видеонаблюдения. Суд назначил бывшему адвокату, который сдал удостоверение 28 октября, достаточно мягкую меру: штраф в 100 тысяч рублей. Это связано с раскаянием подсудимого, а также со смягчающими обстоятельствами, пишет Е1. Напомним, адвокат из Екатеринбурга Антон Штоль был приговорен к девяти годам колонии. Он обвинялся по пяти статьям УК РФ, в том числе за распространение наркотиков и незаконное хранение оружия. Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков

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