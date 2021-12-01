Больше 400 бродячих собак были отловлены в 2021 году в Нижнем Тагиле

Больше 400 бродячих собак были отловлены в 2021 году в Нижнем Тагиле
Больше 400 бродячих собак были отловлены в 2021 году в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:09ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
В Нижнем Тагиле с начала 2021 года отловили 436 бездомных собак. Число заявок от тагильчан на отлов снизилось практически до нуля, однако жители частных секторов и отдаленных территорий города продолжают жаловаться на стаи животных в соцсетях. Чиновники напоминают тагильчанам о необходимости подачи заявок на отлов.

В 2021 году отловом бродячих собак в Нижнем Тагиле занимались две компании: ООО «Арсенал» и БФ «Добрые руки». За 11 месяцев в городе поймали 436 животных, 205 из них — в Тагилстроевском районе, 140 — в Ленинском, 91 — в Дзержинском. На мероприятия по обращению с безнадзорными животными в этом году было выделено 8 млн 143 тысячи рублей. 7 млн 682 тысячи направлено на отлов и содержание животных, 460 тысяч - на осуществление полномочий по отлову.

Работа по обращению с животными, со слов замначальника Управления горхозяйством города Игоря Комарова, ведется стабильно.

Работа устойчива, на сегодняшний день у нас неисполненных заявок практически нет. Надо отметить, что практически до нуля снизились обращения жителей по отлову бесхозяйных животных, сказал редакции TagilCity.ru Игорь Комаров.

Несмотря на деятельность муниципалитета, жители частного сектора и отдаленных территорий города продолжают жаловаться на стаи бездомных животных. Тагильчане заявили о проблеме в микрорайоне Кирпичный, Пырловка и Голый Камень. Собаки, с их слов, разбрасывают мусор по контейнерной площадке, а в некоторых случаях загрызают домашних животных.

Однако некоторые тагильчане не знают, куда подавать заявки. Редакция TagilCity.ru провела опрос, в котором приняли участие 153 тагильчанина. 28 человек ответили, что никуда не обращаются, если видят бродячих собак.

С 2014 года отлов безнадзорных животных находится в компетенции муниципалитета. В Нижнем Тагиле за мероприятия отвечает Управление городским хозяйством Администрации города, а компании по отлову и содержанию животных ищет «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на отлов бродячих собак жителям Нижнего Тагила нужно подавать в администрацию района, которая в свою очередь доведет сведения до администрации города.

Сюжеты:
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