Екатеринбургский Гортранс разъяснил историю со вставшим посреди маршрута троллейбусом

29 ноября в областной столице водитель троллейбуса №116 встала на остановке «Щорса» и сообщила пассажирам, что дальше не поедет, так как ее смена закончена. Опоздавший на пересменку водитель пришел лишь через 15 минут, после чего троллейбус двинулся дальше по маршруту, а уставшая рулевая троллейбуса отправилась домой.
В Гортрансе сообщили, что водитель должна была продлить свою смену или пересадить людей на другие троллейбусы того же направления, сообщает Е1. Женщина действительно предлагала пассажиром пересесть на попутку, вот только за время ожидания ни один троллейбус нужного маршрута так и не пришел.