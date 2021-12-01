Екатеринбургский Гортранс разъяснил историю со вставшим посреди маршрута троллейбусом

В Гортрансе сообщили, что водитель должна была продлить свою смену или пересадить людей на другие троллейбусы того же направления, сообщает Е1. Женщина действительно предлагала пассажиром пересесть на попутку, вот только за время ожидания ни один троллейбус нужного маршрута так и не пришел.