Ледокол от «Норникеля» поможет освободить застрявшие во льдах суда

Вячеслав Рукша рассказал, что в «Норникеле» понимают серьезность ситуации, в связи с этим было принято решение скорректировать график единственного атомного ледокола и помочь партнеру. Он отметил, что в «Росатоме» ценят сотрудничество с «Норникелем» и благодарят руководство компании за то, что оно проявило ответственный подход. Рукша подчеркнул, что в море взаимовыручка особенно важна. Принятое решение говорит о «Норникеле» как о надежном партнере, на помощь которого можно рассчитывать.