Ледокол от «Норникеля» поможет освободить застрявшие во льдах суда

Ледокол от «Норникеля» поможет освободить застрявшие во льдах суда
Ледокол от «Норникеля» поможет освободить застрявшие во льдах суда
Вчера, 23:15Общество
Компания «Норникель» примет участие в освобождении судов, которые оказались заблокированы во льдах Северного морского пути. В спасательную операцию включили атомный ледокол «Таймыр».

В начале ноября в восточной части Северного морского пути застряли несколько судов из-за сложной ледовой обстановки, как сообщает kp.ru. Ледокол «Таймыр», занимающийся проводкой флота с грузами «Норникеля» в районе Дудинки, изменит свой маршрут и отправится на помощь заблокированным судам. Об этом попросил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Вячеслав Рукша рассказал, что в «Норникеле» понимают серьезность ситуации, в связи с этим было принято решение скорректировать график единственного атомного ледокола и помочь партнеру. Он отметил, что в «Росатоме» ценят сотрудничество с «Норникелем» и благодарят руководство компании за то, что оно проявило ответственный подход. Рукша подчеркнул, что в море взаимовыручка особенно важна. Принятое решение говорит о «Норникеле» как о надежном партнере, на помощь которого можно рассчитывать.

Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий отметил, что в суровых условиях Арктики сотрудничество крупнейших корпораций — возможность сделать мореплавание более безопасным. Он подчеркнул, что «Росатом» — стратегический партнер «Норникеля». Взаимодействие между компаниями позволяет работать сразу в нескольких важнейших для страны направлениях: реализация проектов в Арктике, развитие инфраструктуры Северного морского пути, импортозамещение.

«Норникель» — один из ключевых грузоперевозчиков по Северному морскому пути. В прошлом году компания транспортировала 1,63 млн тонн грузов. Флотилия «Норильского никеля» включает в себя шесть судов усиленного ледового класса Arc7. «Таймыр» является главным ледоколом для проводки остальных судов.

В соответствии с заключенным договором «Норникель» и «Росатом» сотрудничают по направлению ледокольного обеспечения до 2030 года. Документ регламентирует вопрос планового увеличения грузопотока компании. Также «Норникель», «Росатом» и «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» заявили о намерении построения дизель-электрического ледокола, который будет работать на сжиженном природном газе и дизельном топливе.

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