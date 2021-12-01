Ледяной дождь стал причиной гололеда и грязи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 1 декабря прошел ледяной дождь. Из-за капризов погоды в первый день календарной зимы на дорогах скользко и грязно.

Жители Екатеринбурга жалуются на сколькие дороги и тротуары — причиной неблагоприятных дорожных условий стал ледяной дождь, прошедший накануне. По словам местных жителей, передвигаться опасно и пешком, и за рулем, пишет «Областная газета». Больше всего жалоб, по информации Е1, поступает в Екатеринбурге из Академического, с Сортировки, Ботаники и Вторчермета. Корка льда на улицах Декабристов и Сибирском тракте. В Сысерти ситуация аналогичная. 12 ДТП произошли за выходные в Нижнем Тагиле и пригороде По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, всю Свердловскую область в первые дни календарной зимы ждет гололед из-за оттепели. Столбик термометра остановится на отметке в плюс 5 градусов днем, 1 декабря. Ночью будет немного прохладнее — около 0…+2 градусов. В ночь на 3 декабря похолодает до -6 градусов, однако уже в выходные вновь потеплеет. Синоптики обещают 4 и 5 декабря дождь с мокрым снегом.

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