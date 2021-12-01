Нижний Тагил одним из первых получил паспорт о готовности к отопительному сезону

Однако, не обошлось и без проблем с протечками — в управлении городским хозяйством добавили, что подобные происшествия решаются в максимально короткие сроки. На время ремонта труб с утечкой, подача с теплоносителя идет с пониженными параметрами и по одной трубе, но если есть технические возможности.