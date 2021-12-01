Нижний Тагил одним из первых получил паспорт о готовности к отопительному сезону

Нижний Тагил одним из первых получил паспорт о готовности к отопительному сезону
Нижний Тагил одним из первых получил паспорт о готовности к отопительному сезону
Сегодня, 19:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Комиссия Уральского управления Ростехнадзора приняла решение о выдаче паспорта готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону. Муниципалитет получил документ в числе первых в регионе.

Полученный паспорт говорит о том, что подготовка к отопительному сезону предстоящей зимой в Нижнем Тагиле полностью завершена. Предшествовала этому кропотливая работа нескольких служб, сообщили в администрации города.

На 1 декабря в Нижнем Тагиле уже отремонтировано 20,4 километра сетей поставки тепла. Трубы для подачи холодной воды также были обновлены на 8,6 километра, из них 3,5 километра — приведены в эксплуатационное состояние. Помимо этого, дополнительно 6,5 километра инженерных систем проложили энергетики в рамках подготовки к отопительному сезону.

Однако, не обошлось и без проблем с протечками — в управлении городским хозяйством добавили, что подобные происшествия решаются в максимально короткие сроки. На время ремонта труб с утечкой, подача с теплоносителя идет с пониженными параметрами и по одной трубе, но если есть технические возможности.

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Нижний Тагил
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