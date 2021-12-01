Пятая волна COVID-19 и «бабушка-паук» на балконе. Итоги дня в Свердловской области

Пятая волна COVID-19 и «бабушка-паук» на балконе. Итоги дня в Свердловской области
Пятая волна COVID-19 и «бабушка-паук» на балконе. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 22:00ОбществоФото: pixabay.com
Пятая волна коронавируса и отстранение непривитых учителей. Снижение качества воды и отлов бездомных собак. Взрыв на балконе любителей копченой рыбки и «бабушка-паук». Чем запомнится 1 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

О том, когда в регион придет пятая волна коронавируса, рассказал эксперт из Екатеринбурга. Александр Соловьев пояснил, что COVID-19 сейчас выявляется в крови трети свердловчан, заболевших ОРВИ. После того как школьники вышли на очное обучение, возросло и число случаев инфицирования. Из-за низкого уровня вакцинации населения, несоблюдения противоэпидемиологических мер, а также появление нового штамма «омикрон», пятая волна коронавируса ожидается с января по март 2022 года.

Между тем, почти тысяча свердловских учителей, которые не поставили прививки от COVID-19, отстранена от работы. Теперь вместо них придется «отдуваться» остальным педагогам, нагрузку распределили между ними. Еще 200 учителей-антиваксеров переведены на дистант.

В «Водоканале-НТ» заявили, что зимой качество воды, которое и так оставляет желать лучшего в Нижнем Тагиле, станет еще хуже. Конечно же, компания тут ни при чем, просто на Черноисточинском водохранилище будут ремонтировать гидроузел. При этом с Роспотребнадзором согласованы допустимые отклонения нормативов по цветности, мутности, железу и марганцу.

Еще одна проблема, которая давно волнует жителей Нижнего Тагила — это стаи бродячих собак. Они загрызают домашних животных и нападают на людей. В администрации города рассказали, что с начала года подрядчики изловили более 400 собак, на это было выделено более 8 миллионов рублей. Чиновники отметили, что количество заявок заметно снизилось. При этом многие тагильчане, которых терроризируют бездомные животные, говорят, что не знают, как и куда подавать заявки.

Сегодня произошло несколько интересных чрезвычайных происшествия. Например, оказалось, что в Сухом Логу живет «бабушка-паук». Ночью пенсионерка угрожала, что взорвет дом и открыла газ. А когда приехала полиция, она, как заправский скалолаз, спустилась с балкона пятого этажа на четвертый, цепляясь за стены. Женщину сняли с высоты с помощью пожарной лестницы спасатели.

Житель Екатеринбурга придумал занятный способ копчения оуньков: он решил сделать это прямо на балконе девятиэтажки с помощью туристического газового баллона. К счастью, обошлось без пострадавших, но в квартире горекоптильщика выбило стекла. На месте работали все экстренные службы города.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеЭксклюзив
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