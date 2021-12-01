Пятая волна COVID-19 и «бабушка-паук» на балконе. Итоги дня в Свердловской области

Пятая волна коронавируса и отстранение непривитых учителей. Снижение качества воды и отлов бездомных собак. Взрыв на балконе любителей копченой рыбки и «бабушка-паук». Чем запомнится 1 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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