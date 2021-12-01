РЭО представил арт-объект из вторсырья для вручения победителям «Зеленой премии»

Российский экологический оператор продемонстрировал дизайн статуэтки, которая будет вручаться на предстоящей «Зеленой премии». Над внешним обликом статуэтки работали художники арт-объединения Recycle Group, которые использовали для ее создания обычные пластиковые бутылки, обнаруженные среди другого мусора.

Несмотря на то что авторы арт-объекта использовали вторсырье для изготовления своего изделия, в результате статуэтка выглядит как настоящее произведение искусства. Благодаря воплощению в жизнь такой интересной задумки все лауреаты заберут себе небольшой арт-объект на память. Примечательно, что на каждой награде будет находиться QR-код с дополненной реальностью, пишет 360tv.ru. Глава ППК РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что концепция статуэтки, по задумке, должна быть максимально простой, так как премию получают организации, которые внесли свой вклад в популяризацию новой модели разумного потребления и защиты экологии. Поэтому творцы Recycle Group выступили с предложением создать награды по принципу апсайклинга, который сейчас стремительно набирает популярность в модной индустрии. Изготовление статуэток из новых материалов вызвало бы дополнительное отходообразование, поэтому художники решили лишний раз не загрязнять окружающую среду, а использовать для своего творения обычные пластиковые бутылки, которые можно найти среди мусора. Вымытые бутылки стали настоящим произведением искусства. А чтобы каждая статуэтка была максимально интересной для лауреатов, на нее прикрепляют QR-код. Для активации кода необходимо скачать приложение Recycle Group — чтобы при наведении на QR-код можно было увидеть большую каплю воды в дополненной реальности. Такой визуальный объект можно снять на видео или сфотографировать. Эта капля символизирует чистоту природы, за которую борется РЭО, и, как отметил генеральный директор компании, к этому должно стремиться и все население нашей страны. Концепцию статуэтки создавали известные арт-экологи Андрей Блохин и Егор Кузнецов из Recycle Group. Арт-группа, которую они основали, успешно работает с 2006 года. За время своей деятельности они успели поработать с таким всемирно известным гигантом модной индустрии, как Dior, также неоднократно представляли свои творения на программе Венецианской биеннале, получили за свои заслуги Премию Кандинского. Работы Recycle Group сейчас можно увидеть в российских галереях искусств, также их арт-объекты выставляются по всему миру. «Зеленая премия» была основана РЭО для привлечения внимания к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. Участники данного мероприятия будут соревноваться в семи номинациях: бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты, две номинации представлены отдельно в «Зеленом рейтинге» — это региональные операторы по обращению с ТКО и субъекты РФ. Сбор заявок уже стартовал, он завершится 1 декабря. С информацией о конкурсе и правилах участия можно ознакомиться на сайте Российского экологического оператора в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter