Решение о пересмотре дела о смертельном ДТП на Малышева отменил кассационный суд

Жалобу на отмену пересмотра приговора подавала областная прокуратура. Теперь в Свердловском областном суде должны заново рассмотреть апелляционные жалобы на приговор родственников погибших и самого Владимира Васильева, пишет ЕАН.
В марте 2021 года Васильев был осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, прокуратура запрашивала для него 13 лет. С этим сроком не согласились ни он, ни родные жертв, обе стороны подали апелляции. Летом облсуд отменил приговор и отправил дело обратно на рассмотрение назад в Ленинский суд.
Напомним, смертельная авария случилась в августе 2019 года. В ту ночь Васильев, сын полковника Росгвардии, выпивал на квартире у своего друга, а затем поехал за алкоголем на его машине. На Малышева он устроил массовое ДТП с четырьмя машинами, в котором погибли таксист и его пассажир.