Решение о пересмотре дела о смертельном ДТП на Малышева отменил кассационный суд

Решение о пересмотре дела о смертельном ДТП на Малышева отменил кассационный суд
Решение о пересмотре дела о смертельном ДТП на Малышева отменил кассационный суд
Сегодня, 17:56ОбществоФото: pixabay.com
7 кассационный суд Челябинска вернул дело 25-летнего Владимира Васильева на рассмотрение в Свердловский областной суд после жалобы прокуратуры. Он был осужден за ДТП, в котором погибли два человека на улице Малышева в Екатеринбурге.

Жалобу на отмену пересмотра приговора подавала областная прокуратура. Теперь в Свердловском областном суде должны заново рассмотреть апелляционные жалобы на приговор родственников погибших и самого Владимира Васильева, пишет ЕАН.

В марте 2021 года Васильев был осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, прокуратура запрашивала для него 13 лет. С этим сроком не согласились ни он, ни родные жертв, обе стороны подали апелляции. Летом облсуд отменил приговор и отправил дело обратно на рассмотрение назад в Ленинский суд.

Напомним, смертельная авария случилась в августе 2019 года. В ту ночь Васильев, сын полковника Росгвардии, выпивал на квартире у своего друга, а затем поехал за алкоголем на его машине. На Малышева он устроил массовое ДТП с четырьмя машинами, в котором погибли таксист и его пассажир.

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Екатеринбург
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