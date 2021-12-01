«Россети» вернули электричество в 90% пострадавших от урагана на Кубани зданий

«Россети» вернули электричество в 90% пострадавших от урагана на Кубани зданий
«Россети» вернули электричество в 90% пострадавших от урагана на Кубани зданий
Сегодня, 00:54ОбществоФото: rosseti.ru
Большая часть объектов электросетевой инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгее восстановлена силами бригад «Россетей Кубань». Повреждения произошли из-за сильного ветра в ночь на 1 декабря.

На 17:00 мск энергоснабжение было восстановлено в более чем 90% домах, которые из-за урагана остались без электричества, как сообщает rostovgazeta.ru.

Энергетики продолжают восстановительные работы в особом режиме. Последствия урагана наиболее сильно заметны в юго-западных и центральных районах региона, а также на Черноморском побережье Краснодарского края. Этой ночью были зафиксированы порывы ветра до 30-36 м/с. Из-за непогоды некоторые деревья упали, нанеся урон линиям электропередачи.

В работы по восстановлению энергоснабжения были в общей сложности вовлечены 283 бригады энергетиков и подрядных организаций (915 человек) и 339 единиц специальной техники. В основном пострадали районы и сельские населенные пункты. В социально значимых объектах были подключены 33 передвижных резервных источника энергоснабжения.

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