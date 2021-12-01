«Россети» вернули электричество в 90% пострадавших от урагана на Кубани зданий

В работы по восстановлению энергоснабжения были в общей сложности вовлечены 283 бригады энергетиков и подрядных организаций (915 человек) и 339 единиц специальной техники. В основном пострадали районы и сельские населенные пункты. В социально значимых объектах были подключены 33 передвижных резервных источника энергоснабжения.