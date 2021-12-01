СМИ: WhatsApp регулярно передает сведения о пользователях ФБР

Организация Property of the People в США получила в распоряжение официальный документ Федерального бюро расследований США о сотрудничестве сотрудников правоохранительных органов с популярными мессенджерами. Детали опубликовал журнал Rolling Stone. В частности, здесь говорится о WhatsApp и iMessage от компании Apple.

Как пишет 360tv.ru, документ ФБР датирован 7 января 2021 года. В нем указано, что именно WhatsApp передает спецслужбам гораздо больше информации о пользователях, по сравнению с аналогами. Используя постановление суда, правоохранители получают доступ ко всем основным данным, а при наличии ордера на обыск — и к контактам. В документе также сказано, что WhatsApp может каждые 15 минут отправляет сведения об адресах сообщений при наличии запроса на наблюдение. Здесь говорится о пересылке неких метаданных, содержание которых не раскрывают. Представители WhatsApp подтвердили эту информацию, но уточнили, что это не относится к содержанию переписке. Эти данные остаются конфиденциальными. Rolling Stone добавляет, что iMessage от компании Apple может предоставлять метаданные. Что касается Telegram, он этого не делает, сообщает ФБР. Мессенджер способен лишь раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя и то лишь тогда, когда ведется расследование дела о терроризме.

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