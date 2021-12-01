Тысяча учителей отстранена от работы в Свердловской области за отказ от вакцинации

Тысяча учителей отстранена от работы в Свердловской области за отказ от вакцинации
Тысяча учителей отстранена от работы в Свердловской области за отказ от вакцинации
Сегодня, 19:05ОбществоФото: 1MI
987 учителей, отказавшихся сделать прививку, по данным министерства образования региона, отстранили от работы в Свердловской области.

Еще 206 педагогов были переведены на дистанционный формат работы. Это почти 3,5% от общего числа учителей в области. В столице региона по все той же причине отказа от вакцинации занятия запрещено вести 32 учителям, сообщает E1. Решения о запрете проведения занятий или переводе непривитых педагогов на дистанционку принимают директора школ.

Как сказали в областном департаменте образования, нагрузка была перераспределена между невыбывшими учителями, и все занятия в школах проходят в полном объеме.

В департаменте информполитики Свердловской области по поводу данной ситуации отметили, что обязательная вакцинация для педагогов является, в первую очередь, мерой заботы о здоровье как самих педагогов, так и обучающихся.

В целом, для педагогических работников вакцинопрофилактика опасных заболеваний всегда была обязательной. Это связано со спецификой профессии. Всего в Свердловской области более 38 тысяч педагогов. В случаях, когда есть возможность перевести непривитого работника на удаленный режим работы, руководство учебного заведения идет этим путем, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

В настоящий момент около 0,5% работников переведены на дистант, а 2,6% педагогов — отстранены от работы. Среди последних не только учителя, но и работники допобразования.

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Коронавирус
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