Тысяча учителей отстранена от работы в Свердловской области за отказ от вакцинации

В целом, для педагогических работников вакцинопрофилактика опасных заболеваний всегда была обязательной. Это связано со спецификой профессии. Всего в Свердловской области более 38 тысяч педагогов. В случаях, когда есть возможность перевести непривитого работника на удаленный режим работы, руководство учебного заведения идет этим путем, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.