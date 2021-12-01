В КоАП РФ внесли поправки о снижении административной нагрузки на бизнес

Министерство экономического развития РФ вместе с Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) подготовили ряд изменений в действующую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются снижения административной нагрузки на бизнес.

Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, для этого сегмента бизнеса существенным подспорьем станут не только меры господдержки, но и комфортные условия ведения бизнеса, сообщает regnum.ru. Исаевич отметил, что в законопроекте по внесению изменений в КоАП присутствует несколько предложений, которые должны работать в комплексе. В частности, авторы инициатив полагают, что предпринимателю необходимо предоставить «право на ошибку», и при первом нарушении не с ходу штрафовать его, а лишь вынести предупреждение, если, конечно, в результате его действий никому не был причинен ущерб. Вторая поправка предполагает уменьшение размера штрафа для микро‑ и малых предприятий, уравняв их по размеру штрафа с индивидуальными предпринимателями. Таким образом, если категория ИП не указана в КоАП, сумма штрафа должна быть не более 50% штрафа для юрлица. Еще одна инициатива, по словам главы Корпорации МСП, предполагает разделение штрафных санкций. В частности, предлагается не накладывать штраф и на юрлицо, и на работника, если оплошность допустил последний, а предприниматель все необходимые требования выполнил. Исаевич пояснил, что этот пункт дает возможность исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение. Кроме того, поправки в КоАП также предусматривают применение принципа: «одна проверка — одна санкция». Гендиректор Корпорации МСП также сообщил, что корректировка административного кодекса поможет улучшить взаимоотношения государства с предпринимателями. Он также поблагодарил за помощь председателя правительства РФ Михаила Мишустина, поддержавшего инициативу бизнеса.

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