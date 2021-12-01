В Совфеде объяснили, почему президент Беларуси признал Крым российским

Авиаперевозчик «Белавиа» уже заявил о будущих рейсах из Минска в Симферополь. До этого белорусская авиакомпания не летала в Крым. Для рейсов нужно политическое признание полуострова как части России, отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.