В Совфеде объяснили, почему президент Беларуси признал Крым российским

Российские чиновники заявлению Лукашенко обрадовались. Об этом пишет NEWS.ru.
Сергей Цеков уверен, что Беларусь за 1,5 года смогла ощутить враждебность Украины. Официальный Минск понял, что Киев относится к Крыму также. Решение Александра Лукашенко правильное и верное.
Белорусский лидер конечно затянул с принятием подобного вердикта, но, член Совфеда считает, что лучше поздно, чем никогда.
Отметим, что Лукашенко в интервью назвал Крым де-факто и де-юре субъектом РФ после «референдума» 2014 года. Глава государства подчеркнул, что его поездка на полуостров будет означать признание Минском Крыма российским.
Авиаперевозчик «Белавиа» уже заявил о будущих рейсах из Минска в Симферополь. До этого белорусская авиакомпания не летала в Крым. Для рейсов нужно политическое признание полуострова как части России, отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.