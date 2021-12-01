«Водоканалу-НТ» не удалось снизить цену на прочистку канализации в Нижнем Тагиле

За прочистку канализационных люков на Тагилстрое в Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» заплатит 2,5 миллиона рублей. Изначальную цену контракта удалось снизить лишь на 26 тысяч.

Аукцион в очередной раз выиграло ООО «ССМУ-11», которое с момента организации в 2011 году было поставщиком для ООО «Водоканал-НТ» в 12 госконтрактах на сумму 148,1 миллиона рублей. Директором компании-подрядчика является Максим Соложнин. Работы необходимо провести на улицах Индивидуальная, Черноморская, Попова, Гвардейская, Металлургов и Огнеупорная до 3 марта 2022 года. При этом подрядчик должен соблюдать экологическую безопасность и не допустить выхода сточных вод из колодцев. Напомним, весной 2021 года «Водоканалу-НТ» удалось снизить цену контракта на прочистку канализации в Нижнем Тагиле более, чем на 60%: с 3,1 миллиона до 1,1 миллиона рублей. Подрядчиком также выступало ООО «ССМУ-11». В 3 раза меньше плана заплатит «Водоканал-НТ» за прочистку колодцев в Тагиле

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