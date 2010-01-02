Электрички Качканар-Нижний Тагил в праздники не отменят

По информации начальника отдела городского хозяйства СергеяМорозова, эти новости не были доведены до сведения чиновников нашейадминистрации. Вопрос отмены электропоездов был разобран на заседаниигородской думы, которое прошло в четверг, 24 декабря.

Как сообщил АПИ начальник СвЖД Владимир Супрун, сегодня он подписал распоряжение покоторому обе пары поездов: 6881/6882 и № 6885/6886 сообщением НижнийТагил-Качканар в новогодние праздники не будут выводится из расписания.«По согласованию с правительством Свердловской области мы планироваливременно приостановить курсирование 73 электропоездов, которые непользуются большим спросом у населения в праздничные дни, когдаколичество пассажиров в целом по дороге сокращается на 45-50%. Однако кнам через СМИ поступили обращения от качканарцев с просьбой оставить врасписании одну электричку. Мы рассмотрели этот вопрос и оставили неодну, а две пары пригородных поездов, следующих между Качканаром иНижним Тагилом»,- пояснил Владимир Супрун.