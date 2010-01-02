Электрички Качканар-Нижний Тагил в праздники не отменят
Всего планировалось отменить 98 электропоездов, в том числе четыре, курсирующие между Качканаром и Нижним Тагилом. Данные меры, по данным СвЖД, были согласованы и одобрены Правительством области. Причина - традиционное снижение потока пассажиров в период праздников, сообщает пресс-служба «Свердловской железной дороги».
По информации начальника отдела городского хозяйства СергеяМорозова, эти новости не были доведены до сведения чиновников нашейадминистрации. Вопрос отмены электропоездов был разобран на заседаниигородской думы, которое прошло в четверг, 24 декабря.
Народные избранники единогласно проголосовали за то, чтобы направитьв областное правительство протекцию с просьбой не убирать на времяпраздника четыре электрички.
Как сообщил