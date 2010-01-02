Правительство опубликовало программу антикризисных мер на 2010 год

Инфляция в 2010 году составит 6,5-7,5%, прогнозирует правительство. Индекс промышленного производства вырастет на 2,8%, а реальная зарплата за три ближайших года вырастет на 6,5%. Общая численность безработных в стране должна сократиться до 6,3 млн человек - в 2009 году безработных насчитывается 6,4 млн. Темпы прироста ВВП в 2010 году составят около 3,1%, цитирует программу "Интерфакс". Тем не менее, "в российской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5-6%", настаивает правительство.

В целом, отмечается в документе, "благоприятная для российскойэкономики внешнеэкономическая конъюнктура и эффективная реализацияантикризисных мер обусловят в 2010 году закрепление положительныхтенденций и благоприятную динамику большинства макроэкономическихпоказателей".

Социальные пособия и выплаты в 2010 году будут проиндексированы на10%, что выше предполагаемого уровня инфляции, отмечается в программе."Положительные тенденции оживления экономики сопровождаются резкимзамедлением инфляции", - подчеркивает правительство, а это "позволяетпредположить, что начавшийся экономический рост в России являетсясбалансированным и не основан на появлении новых "пузырей" на отдельныхрынках".

Согласно антикризисному плану, на снижение напряженности на рынкетруда из федерального бюджета потратят 36,3 млрд рублей. Числоофициальных безработных планируется удержать на уровне 2009 года - тоесть 2,2 млн человек. Одновременно правительство особое вниманиенамерено уделить выводу из "тени" гастарбайтеров, работающих в России.

"Антикризисные меры будут направлены на закрепление положительныхтенденций в ключевых секторах российской экономики", - отмечается вдокументе. В частности, продолжится ряд мероприятий, предусмотренныхпакетом антикризисных мер правительства на 2009 год. Объем расходов наих реализацию составляет 233 млрд рублей.

Правительство намерено и дальше поддерживать регионы кредитами и предоставлять госгарантии системообразующим предприятиям. Одновременно федеральные власти продолжат закупать автомобильную технику, предоставлять субсидий пассажирским авиакомпаниям при отзыве лицензии и принимать ряд других мер.

Правительство собирается продолжить работу с крупнейшими предприятиями ключевых секторов экономики в целях "расшивки" их долгов под обязательство реализации программ развития, выпуска новой продукции, завершения крупных проектов. В частности, поддерживать будут "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАО "Оборонпром", ОАО "Автоваз", ОАО "Уралвагонзавод". Но господдержка предприятиям будет оказываться только при наличии согласованной с банками-партнерами программы развития конкретного предприятия.

Правительство намерено начать реализацию политики по реструктуризации экономик моногородов, таких, в частности, как Тольятти и Нижний Тагил. На разработку и реализацию программ оздоровления моногородов в 2010 году из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей в виде субсидий и еще 10 млрд рублей в виде кредитов регионам.

Будет продолжена политика формирования "длинных денег" в экономике. Дляэтого будут задействованы такие источники, как пенсионная и страховаясистемы. Кроме того, к формированию долгосрочного инвестиционногоресурса должны привлекаться иностранные инвесторы, для чего, какговорится в плане, будут создаваться совместные с иностраннымиинвесторами фонды инвестиций в стратегических секторах, требующихмодернизации (сельское хозяйство, фармацевтика, доступное жилье,инфраструктура и так далее).