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Правительство опубликовало программу антикризисных мер на 2010 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство опубликовало программу антикризисных мер на 2010 год

3 января 2010, 00:37ОбществоИрина Гольмгрейн
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