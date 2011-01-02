Акцию «В Новый год без аварий!» провели сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила
2 января 2011, 15:43Общество
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В Нижнем Тагиле инспекторы по пропаганде ОГИБДД проведели новогоднюю акцию по безопасности дорожного движения «В Новый год без аварий!».
Акция прошла 29 декабря 2010 года в рамках профилактических мероприятий«Рождественские каникулы» и «Горка», направленных на профилактику детскоготравматизма на дорогах в период зимних каникул.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли водителей и пешеходов снаступающим Новым годом, дарили подарки, памятки по ПДД, желая безопасныхдорог жителям города.
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