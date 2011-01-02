Лучшее в мире новогоднее шоу фейерверков в Сиднее (видео)

Сиднейский фейерверк – это эталон для пиротехников всего мира.Каждый год австралийские мастера развлечений создают все новые и новыепиротехнические эффекты, делая каждый Новый год еще красочнее, чемпредыдущий, пишет портал «Вокург света».

Центр австралийского Нового года – это Sydney Harbor, сиднейская гавань,над которой зажигаются самые потрясающие в мире новогодние огни.Фейерверк над Сиднейской гаванью – это настоящий ежегодный ритуал длябольшинства австралийцев, поэтому в канун Нового года со всех окраинСиднея толпы людей стекаются в два места: Circular Quay рядом сознаменитой оперой, и Северный Сидней – противоположный берег гавани.Чтобы занять более выгодные места, приходить нужно уже в полдень.

Длянекоторых именно там и проходит весь праздничный день: семьи приносятсюда палатки и спальные мешки, корзинки с едой для пикника и барбекю,картонные коробки с вином.Как только садится солнце, зажигаются огни над мостом Сиднейской гавани.Это самый первый признак приближающегося праздника.

Первый фейерверк взлетает в небо еще 31 декабря в 9 часов вечера. Но настоящее шоу начинается в первые секунды Нового года.