Наступление Нового года отметили во всем мире

Сотни тысяч человек собрались для встречи 2011-го на Таймс-Сквер вНью-Йорке. В Лондоне восьмиминутное шоу фейерверков впервыесопровождалось произведениями известных британских музыкантов. Но самыммасштабным в этот новый год стал фейерверк в Сиднее (Австралия).Более полутора миллионов человек посмотрели фееричное шоу.

А жителям новозеландского города Крайстчерч праздновать не помешало даженебольшое землетрясение магнитудой 3,3, случившееся в городе за паручасов до наступления 2011 года.Как передает Би-Би-Си, тысячи человек впервые за много лет принялиучастия в уличных празднованиях Нового года в Рио-де-Жанейро, в районе,который долгое время контролировали криминальные банды. Продолжавшееся15 минут шоу с фейерверками, проходившее на холме близ огромного районатрущоб, ознаменовало наступление Нового года – «Года мира», как говорятместные жители.

В столице Вьетнама Ханое Новый год официально отметили впервые. Раньшездесь праздновали только Тет - новый год по лунному календарю.