Наступление Нового года отметили во всем мире
На улицах Москве Новый год встретили 500 тысяч человек. Вход на Красную площадь был открыт, однако доступ людей на нее осуществляется через рамки металлоискателей. При этом всех входящих индивидуально досматривали сотрудники милиции.
Сотни тысяч человек собрались для встречи 2011-го на Таймс-Сквер вНью-Йорке. В Лондоне восьмиминутное шоу фейерверков впервыесопровождалось произведениями известных британских музыкантов. Но самыммасштабным в этот новый год стал фейерверк в Сиднее (Австралия).Более полутора миллионов человек посмотрели фееричное шоу.
А жителям новозеландского города Крайстчерч праздновать не помешало даженебольшое землетрясение магнитудой 3,3, случившееся в городе за паручасов до наступления 2011 года.Как передает Би-Би-Си, тысячи человек впервые за много лет принялиучастия в уличных празднованиях Нового года в Рио-де-Жанейро, в районе,который долгое время контролировали криминальные банды. Продолжавшееся15 минут шоу с фейерверками, проходившее на холме близ огромного районатрущоб, ознаменовало наступление Нового года – «Года мира», как говорятместные жители.
В столице Вьетнама Ханое Новый год официально отметили впервые. Раньшездесь праздновали только Тет - новый год по лунному календарю.
© TagilCity.ru по материалам ИА «Интерфакс»