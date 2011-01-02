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Открытие покрасочного цеха на УВЗ вошло в топ-лист событий 2010 года по версии Минпромторга РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открытие покрасочного цеха на УВЗ вошло в топ-лист событий 2010 года по версии Минпромторга РФ

2 января 2011, 11:22Общество
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