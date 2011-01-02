Открытие покрасочного цеха на УВЗ вошло в топ-лист событий 2010 года по версии Минпромторга РФ

Модернизация покрасочного цеха УВЗпозволила значительно повысить качества антикоррозийной защиты продукции и значительно улучшить экологическую обстановку как на производстве, так и в городе. Общая стоимость проекта составила более 74 миллионов евро, из них 44 миллиона было затрачено на оборудование. Кроме того, по сообщению самих рабочих цеха, модернизация положительно отразилась на условиях труда маляров.