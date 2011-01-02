В музее искусств Нижнего Тагила прошел мастер-класс «Новогодняя открытка»

Подготовленная ею мультимедийная презентация опоявлении этогонаправления в искусстве декора и демонстрация собственных работ вызвалиогромный интерес упублики. Интересные, оригинально оформленныеоткрытки привлекли внимание и студентов-первокурсников, и сотрудниковмузея.

Увлечение скрапбукингом возникло у Екатерины случайно. Учась в Вятскомгуманитарно-экономическом колледже, а позднее на вечернем отделенииМосковского гуманитарно-экономического института (Кировский филиал), онапараллельно разрабатывала эскизы и изготавливала витражи. Увлечениескрапбукингом началось с приготовления к собственной свадьбе - она, как имногие невесты, решила сделать этот день незабываемым не только длясебя, но и для гостей. Оригинальные приглашения и книга гостей дляпраздничных пожеланий стали той отправной точкой, которая вывела ее кпрофессиональной деятельности в данном направлении.

В нынешнем годуКатерина переехала жить в Нижний Тагил. Сегодня мастер скрапбукинга нетолько изготавливает оригинальные авторские открытки, но и проводитмастер-классы, такие как состоявшееся в стенах Нижнетагильского музеяискусств занятие для учащихся профессионального училища «Самородок» -возможно, будущих художников и дизайнеров, которым было предложенооформить новогоднюю открытку в технике квиллинга.

Пришедшие намастер-класс студенты не без интереса знакомились с новым, не известнымим ранее направлением, а после и сами попробовали свои силы в этом нетрудном, но требующем максимум усидчивости и трудолюбия занятии. Вдальнейшем музей также планирует проведение подобных встреч созрителями, на которых они смогут своими руками из простой бумаги ишелковых лент, бисера и блесток создать поистине оригинальный подарок напраздник.