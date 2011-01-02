В Нижнем Тагиле появятся ночные рейсы трамваев
2 января 2011, 14:03Общество
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С 3 января 2011 года по инициативе руководства УВЗ в связи с переходом завода на новый график работы вводятся ночные рейсы маршрутов трамваев №№ 6, 8, 17.
Кроме того, маршрут №17 будет работать и в выходные дни.Расписание работы трамваев для графика УВЗ доступно на сайте «Тагильскийтрамвай» по адресу: http://www.tagiltram.ru/schedule/uvz/.
Все трамваи города будут работать по расписанию выходногодня до 10 января включительно, сообщает городская общественнаяорганизация «Тагильчане за трамвай».
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