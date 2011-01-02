В новогодние каникулы расписание движения пригородных поездов изменится

Продлевается маршрут следования электропоездам с 01.01.2011 по10.01.2011:

— № 6220/6225 сообщением Пермь-2 — Сылва-Комарихинская до станцииКомарихинская;

— № 6272/6271 сообщением Пермь-2 — Дивья — Кухтым до станции Кухтым.

С 30.12.2010 по 10.01.2011 поезд № 6452 сообщением Ижевск-Кезназначается в сообщении Ижевск — Кез ежедневно.