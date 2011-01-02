В новогодние каникулы расписание движения пригородных поездов изменится
На период с 31 декабря 2010 года по 10 января 2011 года Правительством Свердловской области согласовано изменение графика движения пригородных поездов Свердловской пригородной компании (ОАО «СПК»). Часть поездов будет отменена.
Продлевается маршрут следования электропоездам с 01.01.2011 по10.01.2011:
— № 6220/6225 сообщением Пермь-2 — Сылва-Комарихинская до станцииКомарихинская;
— № 6272/6271 сообщением Пермь-2 — Дивья — Кухтым до станции Кухтым.
Изменяется график следования поездов:
С 30.12.2010 по 10.01.2011 поезд № 6452 сообщением Ижевск-Кезназначается в сообщении Ижевск — Кез ежедневно.
С 31.12.2010 по 11.01.2011 поезд № 6451 сообщением Кез — Ижевскназначается в сообщении Кез — Ижевск ежедневно.
Отменяются из обращения пригородные поезда:
С 01.01.2011 по 10.01.2011
— № 6701 Камышлов — Богданович — Екатеринбург-Пасс.
— № 7067 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил; — № 6450 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6455 сообщением Шарташ- Екатеринбург-Пасс.- Нижний Тагил;
— № 6804 сообщением Нижний Тагил — Мурзинка
— № 6803 сообщением Мурзинка Нижний Тагил;
— № 6805 сообщением Шурала Нижний Тагил;
— № 6806 сообщением Нижний Тагил — Шурала;
— № 6809 сообщением Быньговский — Нижний Тагил;
— № 6811 сообщением Исеть — Нижний Тагил;
— № 6881 сообщением Нижний Тагил — Качканар
— № 6882 сообщением Качканар — Нижний Тагил;
— № 6036 сообщением Екатеринбург-Пасс.— Аэропорт Кольцово;
— № 6037 сообщением Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6038 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово;
— № 6039 сообщением Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс.;
— № 7085 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6760/6759 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Баженово — Асбест;
— № 6780 сообщением Асбест — БаженовоС 31.12.2010 по 09.01.2011
— № 7070 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6040 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово;
— № 6041 сообщением Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6042 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово;
— № 6043 сообщением Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6610 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский.
С 01.01.2011 по 09.01.2011
— № 6810 сообщением Нижний Тагил — Исеть;
— № 6822 сообщением Кушва — Нижний Тагил;
— № 6646 сообщением Алапаевск — Егоршино;
— № 6681 сообщением Алапаевск — Усть-Березовка;
— № 6676 сообщением Алапаевск — Егоршино;
— № 6677 сообщением Егоршино — Алапаевск;
— № 6796 сообщением Алапаевск — Егоршино;
— № 6775 сообщением Егоршино — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6781 сообщением Егоршино — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6782 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Егоршино;
— № 6784 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Егоршино;
— № 6777 сообщением Егоршино — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6979/6980 сообщением Серов — Сосьва;
— № 6525 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Ревда;
— № 6371 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Кузино;
Со 02.01.2011 по 10.01.2011
— № 6645 сообщением Егоршино — Алапаевск;
— № 6678 сообщением Предтурье — Алапаевск;
— № 6673 сообщением Егоршино — Алапаевск;
— № 6774 сообщением Шарташ — Егоршино;
— № 6971/6972 сообщением Сосьва — Серов;
— № 6582 сообщением Ревда — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6372 сообщением Кузино — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6710 сообщением Екатеринбург-Сорт. — Богданович;
— № 6322 сообщением Кузино — Екатеринбург-Пасс.;
— № 6617 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс.
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