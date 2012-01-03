Индия выход на рынок суперкаров

На единственном снимке видны только общие очертания кузова спортивного купе с сильно скошенным капотом, покатой линией крыши и массивными арками колес. В моторном отсеке автомобиля установлен турбированный бензиновый двигатель V6 марки Honda. Силовая установка развивает в районе 406 л.с. Технические характеристики модели, чья снаряженная масса составляет 1 560 кг, не уточняются.

Как пишет WCF, индийская компания в конце следующего года планирует запустить суперкар в серийное производство. Ежегодно DC Design будет выпускать 3 тыс. экземпляров модели. Цена машины составит порядка $56 тыс.

Напомним, что на выставке в Нью-Дели состоятся премьеры прототипа нового поколения Suzuki Jimny, городского кроссовера Ford EcoSport и универсала Jaguar XF Sportbrake.