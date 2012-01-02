В праздники «Скорую» чаще всего вызывают из-за травм и отравлений

Множество вызовов во время новогодних каникул связаны с обострением болезней пищеварения, так как люди едят много тяжелой пищи и пьют много алкоголя. Нижнетагильская станция скорой помощи к наплыву пациентов готова заверил Сергей Безбородов.

В праздники круглосуточно будут дежурить 24 экипажа неотложки. Если потребуются – то на линии выведут резервные машины. Медикаментами автомобили обеспечены, отметил главврач. Сергей Безбородов пожелал всем тагильчанам здоровья, поменьше обращаться в «скорую». Ну а если все же придется звонить 03, то экипаж приедет, заверил он.

Также в новогодние каникулы традиционно увеличивается количество пациентов с алкогольным психозом, или, попросту, с белой горячкой рассказал зав. отделением неотложных наркологических состояний городской психиатрической больницы №7 Олег Полегаев.