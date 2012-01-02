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В праздники «Скорую» чаще всего вызывают из-за травм и отравлений
Сюжеты:
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В праздники «Скорую» чаще всего вызывают из-за травм и отравлений

2 января 2012, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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