Как тагильчане собираются провести выходные и немного скептицизма

В преддверии Нового года TagilCity.ru спросил пользователей о планах на каникулы. Почти 40% участников опроса уверенно заявили, что проведут дни с семьей, и уж чем заняться - придумают. Вдвое меньшее число пользователей проведут дни так, что все запомнят - они готовы развлекаться и веселиться сутками напролет. Почти 15% проголосовавших честно сказали, что будут спать и есть. Вероятно, в середине января в Тагиле заметно вырастет число «колобков»...

Добавим, оставшиеся голоса поровну распределились между теми, кто будет работать и кто вообще ничего не будет делать, а также любителями сидеть за компьютером.

Если честно, как бы вы ни провели выходные, главное, чтобы рядом были родные, любимые вами люди, будьте счастливы, и тогда совершенно не важно, катаетесь ли вы на коньках и лежите, закутавшись в плед и подъедая салат.

Кстати, еще один опрос, по которому пора подвести итоги - «Как вы загадываете новогоднее желание, чтобы оно сбылось?». Абсолютное большинство, более 360 пользователей просто мысленно представляют, чего они хотят. На втором месте вариант с пеплом в шампанском - под бой курантов тагильчане успевают написать, сжечь и выпить загаданное! А на третьем месте печальный вариант, констатирующий отсутствие отдачи от загадывания - желания не сбывались. К слову, эксперты в проекте Лидер мнений дали немало советов того, как правильно стоит загадывать желания, так что вперед, без боя курантов все тоже «работает»!

Правда, после хорошего отдыха есть немалые шансы остаться без денег, ведь празднование Нового Года - дело затратное. К тому же длинные каникулы неизбежно скажутся на зарплате, что тоже нанесет удар по бюджету. К счастью, банки Нижнего Тагила наперебой предлагают краткосрочные потребительские кредиты, поэтому из небольшой финансовой ямки выбраться можно легко и без особых потерь.