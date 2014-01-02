Новогодние праздники на «Белой»!

Гостей комплекса ожидают конкурсы: «День Деда Мороза и Снегурочки», «День Снеговика», «Рождественский вечер», «День веселых шапок».

Хочется отметить, что особое внимание уделяется маленьким гостям комплекса: конкурс детского рисунка «Зимняя сказка», конкурс «Самоделки», конкурс снежинок «Оч.умелые ручки». Всех малышей ждут сладкие подарки! В Рождество детей можно порадовать катанием на собачьей упряжке. Каждый день работает любимое развлечение детворы – «бублики», которые неизменно вызывают восторженные улыбки!

Не забывают на «Белой» и взрослых посетителей комплекса: горнолыжные трассы, трассы для беговых лыж, бассейн, каток, зоны для пикника, прокат снегоходов, кафе…

ГК «Гора Белая» - один из самых красивых и популярных горнолыжных курортов на Урале, который неизменно поддерживает высокий уровень сервиса, предлагает разнообразные услуги, радует гостей доброжелательным отношением, профессионализмом сотрудников!

Провести каникулы на «Белой» - значит провести их ярко, экстремально, незабываемо! Приезжайте, чтобы окунуться в мир потрясающих эмоций!