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Парад планет, полное затмение и сильный метеоритный дождь россияне увидят в 2016 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парад планет, полное затмение и сильный метеоритный дождь россияне увидят в 2016 году

2 января 2016, 09:55ОбществоMaurice
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