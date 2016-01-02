Парад планет, полное затмение и сильный метеоритный дождь россияне увидят в 2016 году

В 2016 году произойдет несколько значительных астрономических явлений: парад планет, полное затмение и другие. Об этом заявили научные сотрудники Московского планетария.

Как сообщается, в январе произойдет метеоритный дождь. Жители Земли смогут наблюдать его в период с 23:00 4 января и до рассвета 5 января.

9 января в 7:00 (мск) произойдет соединение Венеры и Сатурна. При наблюдении с Земли эти небесные светила практически сольются в одну яркую точку.

17 января комета Каталина пройдет на близком к Земле расстоянии. Увидеть ее можно будет с помощью обычного бинокля на ясном небе.

Кроме того, 31 января россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер длительное время будут находиться в единой плоскости.