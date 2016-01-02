В Нижнем Тагиле подведены итоги Года литературы. Произошло награждение подающих надежды местных писателей (ФОТО)
TagilCity.ru напоминает, 2015 год был официально провозглашён Годом литературы в России.
В Нижнем Тагиле имеются свои литературные дарования. В прошлом году они приняли участие в конкурсе «У поэта соперников нету…», который был посвящён творчеству Б. Окуджавы.
Награждение победителей конкурса произошло накануне в малахитовом зале Музея природы.
Для конкурса было представлено 30 литературных работ, выполненных молодыми тагильчанами в возрасте от 14 до 30 лет.
Организаторами конкурса выступили Администрация города и литературная студия «Ступени». Работы конкурсантов оценивало специальное жюри.
В разных номинациях победителями стали Анна Радаева, Мария Корякина и Юлия Кузнецова. Им были вручены подарочные сертификаты и памятные призы.
Поскольку целью конкурса называлось стимулирование и поддержка литературного творчества среди жителей Нижнего Тагила, редакция TagilCity.ru надеется, что юные дарования продолжат своё творчество на литературной стезе и получат заслуженное признание.
Фото: ntagil.org
© Эрик Х., TagilCity.ru по информации ntagil.org