Жители пригородных посёлков Нижнего Тагила чуть было не остались без электричества в новогоднюю ночь
2 января 2016, 11:40ОбществоПавел Щербина
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Ожидание Нового года кое-где было омрачено отключением электроэнергии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Журналистам ИА «Между строк» стало известно о предновогодних отключениях электроэнергии в некоторых пригородных населённых пунктах. Причина - неблагоприятные погодные условия в Нижнем Тагиле и его окрестностях.
Снова не повезло многострадальной Серебрянке, а также Верхней и Нижней Ослянке. Из-за отсутствия электричества разрядился и аккумулятор на вышке, обеспечивающей сотовой связью жителей посёлков.
К счастью, в течении того же дня проблемы были устранены и новогодние приготовления сельчан происходили при свете и с вновь работающей сотовой связью.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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