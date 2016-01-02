Жители пригородных посёлков Нижнего Тагила чуть было не остались без электричества в новогоднюю ночь

Журналистам ИА «Между строк» стало известно о предновогодних отключениях электроэнергии в некоторых пригородных населённых пунктах. Причина - неблагоприятные погодные условия в Нижнем Тагиле и его окрестностях.

Снова не повезло многострадальной Серебрянке, а также Верхней и Нижней Ослянке. Из-за отсутствия электричества разрядился и аккумулятор на вышке, обеспечивающей сотовой связью жителей посёлков.

К счастью, в течении того же дня проблемы были устранены и новогодние приготовления сельчан происходили при свете и с вновь работающей сотовой связью.