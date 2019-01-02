13 тагильчан получили травмы на объектах железных дорог в 2018 году
В 2018 году 13 человек получили травмы на объектах железных дорог на территории Нижнего Тагила. Шесть случаев привели к смертельному исходу.
Из числа погибших на железной дороге – двое несовершеннолетние. Сообщается, что частой причиной получения травм детьми является их повышенный интерес в ж/д объедкам.
За прошедший год сотрудники транспортной полиции на станции Нижний Тагил задержали 361 несовершеннолетнего. Подростки кидают камни в проходящие поезда, кладут на рельсы различные предметы.
Кроме того, по результатам анализа Нижнетагильской транспортной прокуратуры, люди в возрасте от 30 до 40 лет наиболее часто допускают нарушения правил безопасности на железнодорожных объектах. Среди причин, по которым граждане получают травмы, сотрудники прокуратуры называют нахождение на путях в состоянии алкогольного опьянения или в наушниках, прохождение через пути в зонах повышенной опасности.
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