13 тагильчан получили травмы на объектах железных дорог в 2018 году

Кроме того, по результатам анализа Нижнетагильской транспортной прокуратуры, люди в возрасте от 30 до 40 лет наиболее часто допускают нарушения правил безопасности на железнодорожных объектах. Среди причин, по которым граждане получают травмы, сотрудники прокуратуры называют нахождение на путях в состоянии алкогольного опьянения или в наушниках, прохождение через пути в зонах повышенной опасности.