73 тысячи литров немаркированного алкоголя изъяты в Новоуральске перед Новым годом
Сегодня, 09:30ОбществоФото: Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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В Новоуральске был ликвидирован склад с немаркированным алкоголем, стоимость которого ставила 1,745 млн рублей.
Склад алкогольной продукции располагался в промзоне города. Всего правоохранители изъяли 73 тысячи литров контрфактного алкоголя. Среди них были 11 видов водки, а также коньяк и бренди.
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Владельцем склада являлся местный предприниматель, на которого было заведено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы и штраф.
На данный момент выясняется, в каких магазинах предприниматель успел реализовать контрафактный товар, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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