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Новый 2019 год
73 тысячи литров немаркированного алкоголя изъяты в Новоуральске перед Новым годом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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73 тысячи литров немаркированного алкоголя изъяты в Новоуральске перед Новым годом

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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