Экстренная проверка жилых домов с газовым отоплением проходит в Первоуральске
Сегодня, 15:01ОбществоФото: «Газекс»
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С 1 января в Первоуральске проходит экстренная проверка жилых домов, отапливаемых газом. Такие меры связаны со взрывом бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.
Первоуральские газовики и территориальный отдел ГУ МЧС по Свердловской области проведут осмотр бытовых газовых приборов в квартирах и домах.
Также сотрудники газовой службы расскажут жителям о правилах безопасности пользования газом.
Такие меры предприняты из-за ЧП в Магнитогорске. Там утром 31 декабря в жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщают «Вечерние ведомости».
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