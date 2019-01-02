Новогодняя трезвая пробежка с купанием в проруби состоялась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:33ОбществоФото: группа «Трезвый Нижний Тагил»
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1 января в Нижнем Тагиле прошла новогодняя пробежка, куда также входили купание в проруби и урок Трезвости в городском клубе зимнего плавания.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первый день нового года в городском клубе моржей Нижнем Тагиле прошла новогодняя трезвая пробежка с купанием в проруби. Там же прошел и урок трезвости.
Акция была проведена впервые и направлена на пропаганду здорового образа жизни без употребления табака и алкоголя, сообщает организатор движения «Трезвый Нижний Тагил» Александр Вшивцев.
Видео
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Видео: группа «Трезвый Нижний Тагил»
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