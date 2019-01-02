Пропавшая 15-летняя девочка из Серова вернулась домой

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15-летняя жительница Серова, которая ушла из дома 28 декабря 2018 года, найдена живой.
Сотрудники полиции установили местонахождение девочки. Сейчас она находится дома.
Инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних девочка в ходе опроса сообщила, что в период отсутствия каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщает «Глобус».
Напомним, что ранее сообщалось о возможности направления девочки в Санкт-Петербург вместе с другом.
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