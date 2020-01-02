Бунты, митинги и школа: самые громкие новости Нижнего Тагила в 2019 году

10.

Если до лета 2019 года у кого были сомнения насчёт дела интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, то они наверняка рассеялись, когда журналисты опубликовали видео, на которых он надевает на несовершеннолетних ошейник, унижает, заставляет бить себя шокером. В июне суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно, однако тагильчане возмутились: провели пикет у офиса. принадлжеащей Юдину компании, и собрали подписи за ужесточение приговора. В октябре Свердловский облсуд пересмотрел дело и отправил Юдина в колонию общего режима.

Свердловский облсуд ужесточил приговор истязателю детей из Нижнего Тагила Юрию Юдину

9.

Одной из самых громких новостей стал июньский взрыв в одном из домов на Черноисточинском шоссе. Один человек погиб, и, как позже выяснилось, ЧП случилось в результате утечки из баллона с бытовым газом. В тот же вечер на месте развернули штаб и начали устранение последствий. После обследования здания выяснилочь, что повреждена часть несущих конструкций, потому жителей одно из подъездов попросили на время ремонта подыскать себе другое жильё. Вернуться домой они смогли только в августе.

Следователи назвали причину взрыва в жилом доме на Гальянке

8.

Летом в Черноисточинском пруду в очередной раз случился мор рыбы. Общественники снова забили тревогу, устроили несколько митингов, а власти начали проверку. Ничего нового, впрочем, не выяснилось — как и проверки прошлых лет, эта выявила, что рыбы гибнут из-за недостатка кислорода, который поглощается сине-зелёными водорослями. Только в этот раз наконец был доработан проект по очистке пруда. Если он пройдёт согласование, то финансирование начнётся в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и экологи настаивают, что к работам надо приступать как можно раньше.

Активисты предложили провести конференцию по реабилитации Черноисточинского пруда

7.

В середине года по городу пошли слухи, что председатель Нижнетагильской думы Алексей Пырин засобирался в Кемеровскую область, а на его место подыскивают нового спикера. Пырин долго и упорно отвергал это, но ещё до того, как он официально признал свой переезд, появились новые слухи — о его вероятном приемнике Вадиме Раудштейне. В сентябре последний уже раздавал интервью в новой должности.

«Я — плоть и кровь от УВЗ». Интервью с главным депутатом Нижнего Тагила

6.

На строительство школы № 100 было выделено 800 миллионов рублей. Это современный проект, в каждом кабинете предусмотрены интерактивные панели с touch-панелью, есть игровые комнаты и спальни, библиотечный компьютеризированный центр, а также пять спортивных залов — и это далеко не всё. Для мэрии проект был настолько важен, что не проходило недели без пресс-релиза о ходе стройки. Злопыхатели ждали, что ничего не удастся. Однако в сентябре школа № 100 открыла свои двери, и теперь в ней учится более 1000 детей.

Кто преподаёт в новой школе Нижнего Тагила

5.

В июле сотрудники ГИБДД остановили Opel Astra с прокурором Пригородного района Свердловской области за рулём. Инспекторы сочли, что водитель может быть пьян, но тот от медосвидетельствования отказался. Тем не менее, протокол был составлен проток. Вскоре прокурор Игорь Вейс лишился должности, а ещё через месяц — и водительского удостоверения.

Опубликовано видео задержания экс-прокурора Пригородного района

4.

Замглавы Нижнего Тагила по ЖКХ Владимира Юрченко то и дело критиковали за слишком медленный ремонт школ и объектов других образовательных учреждений — чем ближе к учебному году, тем громче — и в конце сезона отстранили от работы, а спустя всего пару дней он сам подал заявление на увольнение. Теперь на его месте трудится бывший начальник управления ЖКХ Егор Копысов.

После начала проверки и скандальных заявлений замглавы Нижнего Тагила уволился

3.

В апреле скончался Владислав Тетюхин. Этот человек в 2012 году продал акции ВСМПО-Ависма и на эти деньги построил госпиталь в Нижнем Тагиле. После смерти Тетюхина судьба госпиталя как будто встала под угрозу, однако свердловские власти заверили, что учреждение будет сохранено. Сейчас госпиталю официально присвоено имя его основателя.

На здании госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле появилась вывеска с его именем

2.

Девятилетняя жительница Дзержинского района гуляла у себя во дворе, когда ей на голову упал водопроводный кран, после чего она скончалась. По версии следствия, кран с балкона бросил шестилетний мальчик. Было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», следствие всё ещё не окончено.

В СК объяснили результат экспертизы смесителя, которым убило девочку в Нижнем Тагиле

1.

Самая громкая новость в Нижнем Тагиле прогремела на всю страну. Сразу несколько хирургов Демидовской больницы написали заявления на увольнение из-за высоких нагрузок и низких зарплат. руководители учреждений пытались исправить положение изменением маршрутизации пациентов, однако это лишь повысило нагрузку на оставшихся специалистов, который вскоре тоже решили увольняться. Возникший коллапс приехал исправлять министр здравоохранения Свердловской области: власти убедили нескольких медиков остаться, а остальным на смену привезли хирургов из Екатеринбурга. Тем не менее, проблемы в медицинской системе уже стали достоянием широкой общественности, и даже когда удалось замять историю с «бунтом» тагильских хирургов, по всей стране прокатилась волна сообщений о массовом увольнении медиков из других регионов.