Четыре жителя Свердловской области стали миллионерами в первый день Нового года
Сегодня, 12:37ОбществоФото: pixabay.com
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Четыре жителя Свердловской области получили по одному миллиону рублей в розыгрыше «Русское лото».
Вчера в России состоялся очередной розыгрыш миллиарда рублей в лотерее «Русское лото». Победителем стал житель Москвы. Кроме того, было разыграно 105 призов по одному миллиону рублей. В результате 99 человек получили выигрыш, четверо из них проживают в Свердловской области.
Для получения приза победителям нужно приехать в Москву в лотерейный центр.
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