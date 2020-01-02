Четыре жителя Свердловской области стали миллионерами в первый день Нового года

Вчера в России состоялся очередной розыгрыш миллиарда рублей в лотерее «Русское лото». Победителем стал житель Москвы. Кроме того, было разыграно 105 призов по одному миллиону рублей. В результате 99 человек получили выигрыш, четверо из них проживают в Свердловской области.