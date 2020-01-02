В ГИБДД могут отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на права
Сегодня, 17:27ОбществоФото: pixabay.com
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Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков заявил, что из практической части экзамена на получение водительских прав могут быть исключены штрафные баллы, сообщает «РИА-Новости».
По его словам, к первому октября 2020 года в ГИБДД будет определено, как правильнее оценивать навыки кандидатов на получение водительских прав при сдаче ими практического экзамена. Предполагается, что штрафных баллов не будет. Соответствующая документация будет подготовлена в ближайшие месяцы.
Также Гиляков отметил, что с октября 2020 года начнут действовать поправки в правила проведения практический части экзамена. По новой процедуре ГИБДД планирует сформировать свои предложения. Кроме нарушений будет учитываться техника вождения экзаменуемого относительно других участников движения.
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