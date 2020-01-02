В ГИБДД могут отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на права

По его словам, к первому октября 2020 года в ГИБДД будет определено, как правильнее оценивать навыки кандидатов на получение водительских прав при сдаче ими практического экзамена. Предполагается, что штрафных баллов не будет. Соответствующая документация будет подготовлена в ближайшие месяцы.