В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС отвечают за безопасность детских новогодних праздников
Сотрудники МЧС в период детских новогодних праздников в Нижнем Тагиле контролируют соблюдение правил проведения массовых мероприятий, сообщает ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.
В период новогодних праздников сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности и обеспечивают безопасность населения. Каждая новогодняя елка для детей в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе не обходится без их контроля.
Каждый день проверяются пути эвакуации, а также состояние и наличие первичных средств пожаротушения, работа пожарных автоматических систем.
Кроме того, инспекторы напоминают администраторам объектов, что зрительные залы не должны закрываться на ключ во время спектаклей и должны работать эвакуационные выходы. Запрещается устанавливать дополнительные стулья в проходах. В залах для проведения хороводов и утренников также требуется соблюдение правил безопасности.
Каждый объект, где проводятся массовые мероприятия, в преддверии Нового года был проверен инспекторами на предмет соблюдения пожарной безопасности. На данный момент сотрудники МЧС контролируют, чтобы не было нарушений при проведении массовых мероприятий с детьми.