В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС отвечают за безопасность детских новогодних праздников

В период новогодних праздников сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности и обеспечивают безопасность населения. Каждая новогодняя елка для детей в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе не обходится без их контроля.

Каждый день проверяются пути эвакуации, а также состояние и наличие первичных средств пожаротушения, работа пожарных автоматических систем.

Кроме того, инспекторы напоминают администраторам объектов, что зрительные залы не должны закрываться на ключ во время спектаклей и должны работать эвакуационные выходы. Запрещается устанавливать дополнительные стулья в проходах. В залах для проведения хороводов и утренников также требуется соблюдение правил безопасности.