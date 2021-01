Последователи скандального экс-схиигумена Сергия написали петицию в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой освободить опального отца Сергия из-под ареста.

Обращение было опубликовано на портале общественных инициатив сhange.org. Считаем избранную меру пресечения незаслуженно суровой, а уголовное дело сфабрикованным,указано в петиции. На данный момент ее подписали 176 людей. Напомним, в конце декабря Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter