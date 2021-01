На портале «Госуслуги» россияне смогут получить сетрификат вакцинации от COVID-19

Жители России смогут получить «ковидный» прививочный сертификат на Госуслугах.

О возможности получения электронного свидетельства о прививке от коронавируса заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «Ъ». Такие паспорта будут призваны упросить жизнь граждан. Благодаря ему будет проще предоставить свой COVID-статус при путешествиях, авиаперелетах и при посещении мест скопления людей. О том, будет ли действителен российский сертификат за границей не сообщается. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подобная мера является дискриминацией. По ее мнению, недопустимо, чтобы у одного гражданина было больше прав, чем у другого. Напомним, COVID-паспорта планируется ввести в России в 2021 году. Подобные документы уже существуют в зарубежных странах. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что введение «паспортов» было бы правильным решением. В России названы сроки появления COVID-паспортов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter