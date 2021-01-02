На портале «Госуслуги» россияне смогут получить сетрификат вакцинации от COVID-19

О возможности получения электронного свидетельства о прививке от коронавируса заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «Ъ».
Такие паспорта будут призваны упросить жизнь граждан. Благодаря ему будет проще предоставить свой COVID-статус при путешествиях, авиаперелетах и при посещении мест скопления людей.
О том, будет ли действителен российский сертификат за границей не сообщается.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подобная мера является дискриминацией. По ее мнению, недопустимо, чтобы у одного гражданина было больше прав, чем у другого.
Напомним, COVID-паспорта планируется ввести в России в 2021 году. Подобные документы уже существуют в зарубежных странах. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что введение «паспортов» было бы правильным решением.