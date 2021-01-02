На портале «Госуслуги» россияне смогут получить сетрификат вакцинации от COVID-19

На портале «Госуслуги» россияне смогут получить сетрификат вакцинации от COVID-19

Сегодня, 20:46ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Жители России смогут получить «ковидный» прививочный сертификат на Госуслугах.

О возможности получения электронного свидетельства о прививке от коронавируса заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «Ъ».

Такие паспорта будут призваны упросить жизнь граждан. Благодаря ему будет проще предоставить свой COVID-статус при путешествиях, авиаперелетах и при посещении мест скопления людей.

О том, будет ли действителен российский сертификат за границей не сообщается.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подобная мера является дискриминацией. По ее мнению, недопустимо, чтобы у одного гражданина было больше прав, чем у другого.

Напомним, COVID-паспорта планируется ввести в России в 2021 году. Подобные документы уже существуют в зарубежных странах. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что введение «паспортов» было бы правильным решением.

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