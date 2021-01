В аэропорт Тюмени прибыл специальный рейс из Испании. На борту находились 42 тысячи цыплят.

Рейс был заказан местной птицефабрикой. Птицы перевозились в специально закрепленных коробках, по 80 штук в каждой. В воздухе они провели около 11 часов, пишет E1. Встречать живой груз приехал специальный транспорт с подогревом, так как на момент посадки температура воздуха опустилась до -30 градусов. Video: YouTube-канал «Истории из России» После оформления соответствующих таможенных документов, цыплят доставили на птицефабрику.

