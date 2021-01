«Россети» ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

В Псковской области специалисты «Россети Северо-Запад» трудятся 24 часа в сутки. На регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной ливень.

Линии электропередачи под Псковом испытывают экстремальные нагрузки из-за непредсказуемых осадков и перепадов температур. Неблагоприятные метеоусловия держатся в регионе всю последнюю неделю. Об этом пишут «Новые известия». «Россети» уже создали в Псковской области 110 аварийно-ремонтных бригад. Всего задействовано 509 человек и 149 единиц особой техники. Энергетики работают в отдаленных районах региона, жители которых страдают из-за непогоды. Для этого приходится расчищать дороги от метровых сугробов и рухнувших деревьев. Холдинг запустил 21 передвижную дизель-генераторную установку общей мощностью 2,1 МВт. Таким образом, удалось наладить резервное электроснабжение населения. Два десятка запасных бригад из прочих региональных подразделений группы «Россети» направляются на усиление состава энергетиков в Псковскую область. Каждое социально значимое учреждение не осталось без света. Электричество поступает в полном объеме. Операторы горячей линии «Россетей» 8-800-220-0-220 и администраторы портала светлаястрана.рф отвечают на сообщения о проблемах с линиями электропередачи в круглосуточном режиме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter