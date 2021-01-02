«Россети» ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

«Россети» уже создали в Псковской области 110 аварийно-ремонтных бригад. Всего задействовано 509 человек и 149 единиц особой техники. Энергетики работают в отдаленных районах региона, жители которых страдают из-за непогоды. Для этого приходится расчищать дороги от метровых сугробов и рухнувших деревьев. Холдинг запустил 21 передвижную дизель-генераторную установку общей мощностью 2,1 МВт. Таким образом, удалось наладить резервное электроснабжение населения.