«Россети» ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

«Россети» ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

Сегодня, 20:06ОбществоPhoto: rosseti.ru/press
В Псковской области специалисты «Россети Северо-Запад» трудятся 24 часа в сутки. На регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной ливень.

Линии электропередачи под Псковом испытывают экстремальные нагрузки из-за непредсказуемых осадков и перепадов температур. Неблагоприятные метеоусловия держатся в регионе всю последнюю неделю. Об этом пишут «Новые известия».

«Россети» уже создали в Псковской области 110 аварийно-ремонтных бригад. Всего задействовано 509 человек и 149 единиц особой техники. Энергетики работают в отдаленных районах региона, жители которых страдают из-за непогоды. Для этого приходится расчищать дороги от метровых сугробов и рухнувших деревьев. Холдинг запустил 21 передвижную дизель-генераторную установку общей мощностью 2,1 МВт. Таким образом, удалось наладить резервное электроснабжение населения.

Два десятка запасных бригад из прочих региональных подразделений группы «Россети» направляются на усиление состава энергетиков в Псковскую область. Каждое социально значимое учреждение не осталось без света. Электричество поступает в полном объеме.

Операторы горячей линии «Россетей» 8-800-220-0-220 и администраторы портала светлаястрана.рф отвечают на сообщения о проблемах с линиями электропередачи в круглосуточном режиме.

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