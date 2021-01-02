В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки

Сегодня, 15:43ОбществоPhoto: Александр Тарасевич
В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пенсионерки, которая пропала перед Новым годом.

61-летняя Ирина Тарасевич пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru связалась с ее сыном — Александром, и узнала, что на данный момент поиски не принесли никаких результатов. 24 декабря пенсионерка ушла из дома и вернулась 25 декабря, в три часа ночи. В этот же день она вновь покинула дом. С того момента ее местонахождение неизвестно.

Если она ездит куда-то ночевать, то всегда позвонит и скажет,отметил Александр.

Семья Ирины Тарасевич подала заявление в правоохранительные органы. Ранее они самостоятельно ездили по районам города, таким как Вагонка, ЖД вокзал, кладбище на Руднике и другие.

Сегодня с ними связалась девушка и сообщила, что видела похожую пенсионерку в аптеке, но поиски и опрос дворников ни к чему не привели.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию Нижнего Тагила.

Напомним, женщина была одета в куртку бежевого цвета, темно-синие или зеленые штаны, дутые ботинки. При себе имела металлическую трость. Из особых примет — хромота.

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