В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки

61-летняя Ирина Тарасевич пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru связалась с ее сыном — Александром, и узнала, что на данный момент поиски не принесли никаких результатов. 24 декабря пенсионерка ушла из дома и вернулась 25 декабря, в три часа ночи. В этот же день она вновь покинула дом. С того момента ее местонахождение неизвестно.