В Нижнем Тагиле состоялась «трезвая» новогодняя пробежка

1 января, в Нижнем Тагиле, при температуре -20 состоялась «Трезвая Новогодняя» пробежка, которая завершилась купанием в родниковой проруби.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с участниками мероприятия и узнала их впечатления о пробежке. Несмотря на холодок и ледяную воду, все части тела целы, ничего не отпало. Отличная возможность оздоровиться и побыть в гармонии с уральской природой, рассказал Анатолий. Еще один участник «трезвой» пробежки поблагодарил организаторов мероприятия. Также Роман подчеркнул, что хочет больше традиционных занятий на свежем воздухе в Нижнем Тагиле. Впечатления и ощущения после пробежки, купания и чаепития у костра очень сильные и радостные!отметил Роман. Напомним, как рассказал TagilCity.ru Александр Вшивцев — активист и организатор мероприятия, он планирует сделать пробежку традицией не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе.

