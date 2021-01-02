В Нижнем Тагиле состоялась «трезвая» новогодняя пробежка

В Нижнем Тагиле состоялась «трезвая» новогодняя пробежка

Сегодня, 13:13ОбществоPhoto: Александр Вшивцев
1 января, в Нижнем Тагиле, при температуре -20 состоялась «Трезвая Новогодняя» пробежка, которая завершилась купанием в родниковой проруби.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с участниками мероприятия и узнала их впечатления о пробежке.

Несмотря на холодок и ледяную воду, все части тела целы, ничего не отпало. Отличная возможность оздоровиться и побыть в гармонии с уральской природой, рассказал Анатолий.

Еще один участник «трезвой» пробежки поблагодарил организаторов мероприятия. Также Роман подчеркнул, что хочет больше традиционных занятий на свежем воздухе в Нижнем Тагиле.

Впечатления и ощущения после пробежки, купания и чаепития у костра очень сильные и радостные!отметил Роман.

Напомним, как рассказал TagilCity.ru Александр Вшивцев — активист и организатор мероприятия, он планирует сделать пробежку традицией не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе.

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