Кота, несколько лет встречающего поезд на железнодорожной станции в Старой Руссе Новгородской области, запечатлел фотограф Дмитрий Марков.

Во время остановки проводница поезда вышла на перрон для того, чтобы покормить кота Феликса, сообщают «Новые известия». Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно,написал автор фотографии на своей странице в Instagram. Снимок понравился пользователям соцсетей. На данный момент его лайкнули свыше 153,3 тысячи раз, а также написали более тысячи комментариев.

