Президент России Владимир Путин согласовал кандидатуры новых судей. Соответствующий указ об этом датирован 31 декабря и включает в себя 22 страницы печатного текста.
Председателем Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин, а Ленинский районный суд Нижнего Тагила возглавила Ирина Пикина, ранее возглавлявшая судебную коллегию по уголовным делам.
Также по указу Путина, судьей Арбитражного суда региона будет работать Александр Гонгало, а судьей Свердловского областного суда — Сергей Волкоморов.
Должность судьи в Камышловском районе занял Юрий Николаев, а в Красногорского райне Каменска-Уральского — Вероника Сорокина.
В Ленинском районе Нижнего Тагила судьей утвержден Денис Абашев. В Чкаловском районе Екатеринбурга на должность судьи согласовали Алию Федусову.