Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуры на должности в судах Свердловской области. Два назначения пришлись на ведомства в Нижнем Тагиле.

Президент России Владимир Путин согласовал кандидатуры новых судей. Соответствующий указ об этом датирован 31 декабря и включает в себя 22 страницы печатного текста. Председателем Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин, а Ленинский районный суд Нижнего Тагила возглавила Ирина Пикина, ранее возглавлявшая судебную коллегию по уголовным делам. Также по указу Путина, судьей Арбитражного суда региона будет работать Александр Гонгало, а судьей Свердловского областного суда — Сергей Волкоморов. Должность судьи в Камышловском районе занял Юрий Николаев, а в Красногорского райне Каменска-Уральского — Вероника Сорокина. В Ленинском районе Нижнего Тагила судьей утвержден Денис Абашев. В Чкаловском районе Екатеринбурга на должность судьи согласовали Алию Федусову.

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