Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году

Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году
Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году
Сегодня, 16:47ОбществоЕвгения СафинаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
2021 год стал для Нижнего Тагила годом преображений. Были благоустроены парки, скверы, дворы. Появились новые арт-объекты. Прошел ремонт школ, детских садов и спортивных объектов. Подборка лучших моментов прошедшего года в материале TagilCity.ru.

Благоустройство общественных территорий

«Тагильская лагуна — 2»

Одним из самых масштабным объектов благоустройства в Нижнем Тагиле в 2021 году стала площадка за ГДДЮТ «Тагильская лагуна — 2». Торжественное открытие состоялось 26 октября, на мероприятии присутствовали глава города Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор ГДДЮТ Оксана Михневич и другие высокопоставленные гости. Отремонтировали «Тагильскую лагуну — 2» за 10 месяцев вместо отведенных на строительство двух лет специалисты МУП «Тагилдорстрой». На месте пустыря появилась гранитная набережная, на которой установили площадки для картинга и баскетбола, игровые зоны для детей, городок для обучения ПДД, первый в городе бетонный скейт-парк и другие объекты.

Аллея, посвященная всем поколениям тагильских врачей (Аллея Рандеву)

Территория у Медицинского колледжа в центре Тагила также была благоустроена в этом году. Это объект был сдан первым, 9 сентября. Там установили новое освещение, двухуровневую сцену, декоративные арки, лавочки и клумбы. Предполагается, что в аллее студенты медколледжа будут давать клятву верности профессии. В 2022 году там планируется установить памятник врачам.

Площадь Танкостроителей и Пихтовые горы

19 октября для прогулок тагильчан были открыты площадь Танкостроителей и лесопарковая полоса Пихтовые горы на Вагонке. На площади отремонтировали тротуары, высадили деревья и кусты, заменили гранитные ступени и сделали новое освещение пешеходной зоны. В 2021 году на Пихтовых горах появились прогулочные и велосипедные дорожки, ротонда и смотровая площадка. Благоустройство там продолжится в 2022 году.

Сквер за ДК «Юбилейный»

Мэр Тагила Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов торжественное открыли реконструированный парк за дворцом культуры «Юбилейный» на Вые 16 сентября. Площадь благоустройства составила более 4 гектаров. В сквере появились новые тротуары, несколько детских игровых площадок, тренажеры для занятий спортом, качели, лавочки и урны.

Озеленение экопарка на Муринских прудах

Весной 2021 года прошло озеленение экопарка на Муринских прудах на Гальянке, который был открыт в 2020 году. В закладке кленовой аллеи приняли участие Владислав Пинаев, Николай Смирнов и чиновники из администрации города.

Благоустройство дворов

В 2021 году были отремонтированы два двора в Нижнем Тагиле, благоустройство окончено в октябре. Подрядчиком выступало ООО ГК «Уралстройкомплекс», на работы на улицах Космонавтов, 10 и Газетная, 87 и 95 было выделено 34,4 миллиона рублей. Строители полностью обновили дороги и тротуары, оборудовали парковочные места, детские и спортивные площадки, установили лавочки и урны.

Новые арт-объекты и памятники

Мамонты на Муринских прудах, динозавры на Пихтовых горах, влюбленные за ДК «Юбилейный» и мышь в «Тагильской лагуне — 2»

Новые топиарные фигуры украсили разные районы Нижнего Тагила в 2021 году. Так, в экопарке на Муринских прудах на Гальянке появилась семья из трех мамонтов. На Пихтовых горах на Вагонке поселились мама-динозавр с детенышем.

Пару влюбленных на земном шаре установили в центре клумбы за дворцом культуры «Юбилейный» на Вые, а в «Тагильской лагуне — 2» — огромную топиарную мышь с зонтиком.

Пиксели и компьютерный Марио на ГГМ

Необычную обшивку решила сделать управляющая компания при утеплении фасадов домов на Октябрьском проспекте, 2 и Уральском проспекте, 32, корп.2. Из разноцветных материалов строители создали компьютерного Марио и пиксели. Жители положительно отнеслись к такой идее.

Памятник Петру и Февронии

В парке «Народный» на месте последнего снесенного дома установили памятник святым Петру и Февронии. Монумент должен был появиться 8 июля, в День любви, семьи и верности, однако из-за отмены массовых мероприятий был открыт 28 октября. Бронзовая скульптура высотой 2,6 метра весит 1,2 тонны.

Не все тагильчане ценят благоустройство: вандализм на объектах

Установленному весной на Муринских прудах в экопарке мамонтенку неизвестные осенью погнули бивень и погнули голову. В «Тагильской лагуне — 2» через две недели после открытия вандалы разрисовали гранитную набережную и поломали домики на детских площадках.

Открытую в 2020 году спортплощадку на 9 поселке несколько раз повреждали тагильчане: ломали сцену, элетроподъемник, спортивные объекты. В Пионерском сквере Нижнего Тагила неизвестные сломали горн пионера. Вандалов не остановило, что объект находится примерно на высоте трех метров. Горн восстановили сотрудники подрядных организаций города.

Ремонт школ, садиков и спортобъектов

Городской дворец детского и юношеского творчества

В сентябре 2021 года начался капитальный ремонт самого крупного учреждения дополнительного образования в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейская, 15. Работы рассчитаны до 2024 года, но подрядчик МУП «Тагилдорстрой» планирует закончить реконструкцию в следующем году, к 300-летию города. В здании будут заменены все коммуникации, оборудованы современный зрительный зал и сцена. По просьбе жителей города дизайн фасада поменяли на светло-серые тона.

Школа № 12 в Усть-Утке

Уже в 2022 году учащиеся школы № 12 в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом вернутся к занятиям в обновленное здание. Деревянная школа была построена в 1965 году. В ней обновили фундамент и крышу, утеплили полы и стены, установили новые окна и электрическое отопление. Строители заканчивают отделочные работы.

Школа № 24

Капитальный ремонт школы № 24 на улице Сланцевая, 13 на Руднике начался весной 2021 года, объект должен быть сдан в январе 2022 года. На работы было выделено более 130 миллиона рублей. Строители обновили фасад здания и кровлю. Кроме того, в школе заменили коммуникации и проводят внутреннюю отделку.

Школа № 23

Износ здания школы № 23 на Вые в Нижнем Тагиле составлял 70%, поэтому было принято решение о капитальном ремонте объекта, который должен быть завершен до 2024 года. Во время реконструкции строители обнаружили старинные артефакты: рельсы образца конца XIX века. Находку планируется представить в виде музейного экспоната.

Детский сад № 10

Малыши смогут возвратиться в обновленный детский сад № 10 на улице Оплетина, 5 в следующем году. Реконструкция здания началась в 2021 году. В учреждении планируется открыть четыре ясельные группы, в том числе и для детей до года.

Корт «Мечта»

Открытие корта «Мечта» на Лебяжке в Нижнем Тагиле состоялось в декабре. В клубе с одноименным названием занимаются около 200 спортсменов, воспитанники неоднократно становились призерами всероссийской «Золотой шайбы». Летом 2022 году на площадке планируется сделать искусственное поле, чтобы дети могли заниматься спортом в любое время года.

Спортплощадка у школы 13

В Северном поселке у школы № 13 появился новый стадион, его открыли в октябре. Строители обустроили футбольное и баскетбольное поля, площадки для легкой атлетики, беговые дорожки. Заниматься спортом там смогут не только учащиеся, но и местные жители.

Въездной знак на Южном Подъезде к Нижнему Тагилу

В середине октября подрядчики сдали значимый для Нижнего Тагила объект: новый въездной знак с подсветкой на Южном подъезде к городу, работы велись три месяца. На 18-метровом монументе присутствуют надпись «Город трудовой доблести», герб Нижнего Тагила, Орден Трудового Красного Знамени и шестеренка.

Мост через Тагильский пруд

29 декабря были подведены итоги строительства моста через Тагильский пруд в 2021 году. К концу 2020 года выли возведены опоры конструкции и завезены металлоконструкции. за прошедший год строители полностью завершили установку пролетного строения и организовали подходы через Свердловское шоссе. В 2022 году предстоит асфальтирование объектов и подъездов к нему, работы по благоустройству и освещению.

Мост на Циолковского

Путепровод на улице Циолковского был открыт для легкового и общественного транспорта 31 декабря. Строители обустроили временное дорожное покрытие, автомобилям разрешено ехать со скоростью 20 километров в час. Однако весной движение по мосту вновь будет перекрыто для дальнейших работ.

Проект «Безопасные качественные дороги»

14 дорог были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле в 2021 году. Торжественная церемония завершения дорожно-строительного сезона состоялась 22 октября. Все работы были окончены в срок, а некоторые объекты сданы досрочно. Колонна из пяти КАМАЗов с разноцветными воздушными шарами и флагами России проехала по отремонтированным объектам.

Ледовый городок — 2021

Несомненным украшением Нижнего Тагила в 2021 году стал ледовый городок, построенный на площади у Драмтеатра. На работы было выделено 11,5 млн рублей, темой оформления стали герои «Союзмультфильма» и сказы Бажова. Торжественное открытие состоялось 27 декабря, в честь события прогремел праздничный салют.

Новые украшения для центра города к новому году закупила администрация Нижнего Тагила. На спуске к фонтану у Тагильского пруда появилась огромная гирлянда в виде «звездного неба», а также светодиодное дерево. Проспект Ленина украсили 108 декоративных фонарей.

Планы по благоустройству на 2022 год

Реконструкция Привокзальной площади и установка стелы «Город трудовой доблести»

В 2022 году запланированы работы по благоустройству Привокзальной площади и установке там стелы «Город трудовой доблести», реконструкция должна быть окончена за год. На монументе разместится герб Нижнего Тагила и текст Указа Президента РФ о присвоении городу почетного звания.

Благоустройство парка Металлургов

В парке Металлургов на Тагилстрое будет реконструирована 21 тысяча квадратных метров площади: входная группа, главная аллея, фонтан и участок со сценой. В парке появятся спортплощадка, тренажеры и зоны для детей. Работы будут продолжены в 2023 году.

Благоустройство Ленинградского проспекта

Площадь благоустройства пешеходной зоны на Ленинградском проспекте по нечетной стороне составит 41,7 тысячи квадратных метров, работы рассчитаны до 2025 года. Будет установлено новое освещение, видеонаблюдение, скульптуры, скамейки и урны.

Реконструкция двора на Ермака, 40

Благоустройством двора у домов на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле в 2022 году также займется ООО ГК «Уралстройкомплекс». На работы выделено 28,7 миллиона рублей, они должны быть окончены до 1 октября. Проектом предусмотрены асфальтирование дорог и тротуаров, новые парковочные места, в том числе и для инвалидов. Для детей появятся различные качели, карусели и игровые площадки. Также на территории планируется установить арт-объект в виде четырех ладоней.

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