Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году

Реконструкция двора на Ермака, 40

Благоустройством двора у домов на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле в 2022 году также займется ООО ГК «Уралстройкомплекс». На работы выделено 28,7 миллиона рублей, они должны быть окончены до 1 октября. Проектом предусмотрены асфальтирование дорог и тротуаров, новые парковочные места, в том числе и для инвалидов. Для детей появятся различные качели, карусели и игровые площадки. Также на территории планируется установить арт-объект в виде четырех ладоней.