Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году

Одним из самых масштабным объектов благоустройства в Нижнем Тагиле в 2021 году стала площадка за ГДДЮТ «Тагильская лагуна — 2». Торжественное открытие состоялось 26 октября, на мероприятии присутствовали глава города Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор ГДДЮТ Оксана Михневич и другие высокопоставленные гости. Отремонтировали «Тагильскую лагуну — 2» за 10 месяцев вместо отведенных на строительство двух лет специалисты МУП «Тагилдорстрой». На месте пустыря появилась гранитная набережная, на которой установили площадки для картинга и баскетбола, игровые зоны для детей, городок для обучения ПДД, первый в городе бетонный скейт-парк и другие объекты.
Территория у Медицинского колледжа в центре Тагила также была благоустроена в этом году. Это объект был сдан первым, 9 сентября. Там установили новое освещение, двухуровневую сцену, декоративные арки, лавочки и клумбы. Предполагается, что в аллее студенты медколледжа будут давать клятву верности профессии. В 2022 году там планируется установить памятник врачам.
19 октября для прогулок тагильчан были открыты площадь Танкостроителей и лесопарковая полоса Пихтовые горы на Вагонке. На площади отремонтировали тротуары, высадили деревья и кусты, заменили гранитные ступени и сделали новое освещение пешеходной зоны. В 2021 году на Пихтовых горах появились прогулочные и велосипедные дорожки, ротонда и смотровая площадка. Благоустройство там продолжится в 2022 году.
Мэр Тагила Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов торжественное открыли реконструированный парк за дворцом культуры «Юбилейный» на Вые 16 сентября. Площадь благоустройства составила более 4 гектаров. В сквере появились новые тротуары, несколько детских игровых площадок, тренажеры для занятий спортом, качели, лавочки и урны.
Весной 2021 года прошло озеленение экопарка на Муринских прудах на Гальянке, который был открыт в 2020 году. В закладке кленовой аллеи приняли участие Владислав Пинаев, Николай Смирнов и чиновники из администрации города.
В 2021 году были отремонтированы два двора в Нижнем Тагиле, благоустройство окончено в октябре. Подрядчиком выступало ООО ГК «Уралстройкомплекс», на работы на улицах Космонавтов, 10 и Газетная, 87 и 95 было выделено 34,4 миллиона рублей. Строители полностью обновили дороги и тротуары, оборудовали парковочные места, детские и спортивные площадки, установили лавочки и урны.
Новые топиарные фигуры украсили разные районы Нижнего Тагила в 2021 году. Так, в экопарке на Муринских прудах на Гальянке появилась семья из трех мамонтов. На Пихтовых горах на Вагонке поселились мама-динозавр с детенышем.
Пару влюбленных на земном шаре установили в центре клумбы за дворцом культуры «Юбилейный» на Вые, а в «Тагильской лагуне — 2» — огромную топиарную мышь с зонтиком.
Необычную обшивку решила сделать управляющая компания при утеплении фасадов домов на Октябрьском проспекте, 2 и Уральском проспекте, 32, корп.2. Из разноцветных материалов строители создали компьютерного Марио и пиксели. Жители положительно отнеслись к такой идее.
В парке «Народный» на месте последнего снесенного дома установили памятник святым Петру и Февронии. Монумент должен был появиться 8 июля, в День любви, семьи и верности, однако из-за отмены массовых мероприятий был открыт 28 октября. Бронзовая скульптура высотой 2,6 метра весит 1,2 тонны.
Установленному весной на Муринских прудах в экопарке мамонтенку неизвестные осенью погнули бивень и погнули голову. В «Тагильской лагуне — 2» через две недели после открытия вандалы разрисовали гранитную набережную и поломали домики на детских площадках.
Открытую в 2020 году спортплощадку на 9 поселке несколько раз повреждали тагильчане: ломали сцену, элетроподъемник, спортивные объекты. В Пионерском сквере Нижнего Тагила неизвестные сломали горн пионера. Вандалов не остановило, что объект находится примерно на высоте трех метров. Горн восстановили сотрудники подрядных организаций города.
В сентябре 2021 года начался капитальный ремонт самого крупного учреждения дополнительного образования в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейская, 15. Работы рассчитаны до 2024 года, но подрядчик МУП «Тагилдорстрой» планирует закончить реконструкцию в следующем году, к 300-летию города. В здании будут заменены все коммуникации, оборудованы современный зрительный зал и сцена. По просьбе жителей города дизайн фасада поменяли на светло-серые тона.
Уже в 2022 году учащиеся школы № 12 в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом вернутся к занятиям в обновленное здание. Деревянная школа была построена в 1965 году. В ней обновили фундамент и крышу, утеплили полы и стены, установили новые окна и электрическое отопление. Строители заканчивают отделочные работы.
Капитальный ремонт школы № 24 на улице Сланцевая, 13 на Руднике начался весной 2021 года, объект должен быть сдан в январе 2022 года. На работы было выделено более 130 миллиона рублей. Строители обновили фасад здания и кровлю. Кроме того, в школе заменили коммуникации и проводят внутреннюю отделку.
Износ здания школы № 23 на Вые в Нижнем Тагиле составлял 70%, поэтому было принято решение о капитальном ремонте объекта, который должен быть завершен до 2024 года. Во время реконструкции строители обнаружили старинные артефакты: рельсы образца конца XIX века. Находку планируется представить в виде музейного экспоната.
Малыши смогут возвратиться в обновленный детский сад № 10 на улице Оплетина, 5 в следующем году. Реконструкция здания началась в 2021 году. В учреждении планируется открыть четыре ясельные группы, в том числе и для детей до года.
Открытие корта «Мечта» на Лебяжке в Нижнем Тагиле состоялось в декабре. В клубе с одноименным названием занимаются около 200 спортсменов, воспитанники неоднократно становились призерами всероссийской «Золотой шайбы». Летом 2022 году на площадке планируется сделать искусственное поле, чтобы дети могли заниматься спортом в любое время года.
В Северном поселке у школы № 13 появился новый стадион, его открыли в октябре. Строители обустроили футбольное и баскетбольное поля, площадки для легкой атлетики, беговые дорожки. Заниматься спортом там смогут не только учащиеся, но и местные жители.
В середине октября подрядчики сдали значимый для Нижнего Тагила объект: новый въездной знак с подсветкой на Южном подъезде к городу, работы велись три месяца. На 18-метровом монументе присутствуют надпись «Город трудовой доблести», герб Нижнего Тагила, Орден Трудового Красного Знамени и шестеренка.
29 декабря были подведены итоги строительства моста через Тагильский пруд в 2021 году. К концу 2020 года выли возведены опоры конструкции и завезены металлоконструкции. за прошедший год строители полностью завершили установку пролетного строения и организовали подходы через Свердловское шоссе. В 2022 году предстоит асфальтирование объектов и подъездов к нему, работы по благоустройству и освещению.
Путепровод на улице Циолковского был открыт для легкового и общественного транспорта 31 декабря. Строители обустроили временное дорожное покрытие, автомобилям разрешено ехать со скоростью 20 километров в час. Однако весной движение по мосту вновь будет перекрыто для дальнейших работ.
14 дорог были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле в 2021 году. Торжественная церемония завершения дорожно-строительного сезона состоялась 22 октября. Все работы были окончены в срок, а некоторые объекты сданы досрочно. Колонна из пяти КАМАЗов с разноцветными воздушными шарами и флагами России проехала по отремонтированным объектам.
Несомненным украшением Нижнего Тагила в 2021 году стал ледовый городок, построенный на площади у Драмтеатра. На работы было выделено 11,5 млн рублей, темой оформления стали герои «Союзмультфильма» и сказы Бажова. Торжественное открытие состоялось 27 декабря, в честь события прогремел праздничный салют.
Новые украшения для центра города к новому году закупила администрация Нижнего Тагила. На спуске к фонтану у Тагильского пруда появилась огромная гирлянда в виде «звездного неба», а также светодиодное дерево. Проспект Ленина украсили 108 декоративных фонарей.
В 2022 году запланированы работы по благоустройству Привокзальной площади и установке там стелы «Город трудовой доблести», реконструкция должна быть окончена за год. На монументе разместится герб Нижнего Тагила и текст Указа Президента РФ о присвоении городу почетного звания.
В парке Металлургов на Тагилстрое будет реконструирована 21 тысяча квадратных метров площади: входная группа, главная аллея, фонтан и участок со сценой. В парке появятся спортплощадка, тренажеры и зоны для детей. Работы будут продолжены в 2023 году.
Площадь благоустройства пешеходной зоны на Ленинградском проспекте по нечетной стороне составит 41,7 тысячи квадратных метров, работы рассчитаны до 2025 года. Будет установлено новое освещение, видеонаблюдение, скульптуры, скамейки и урны.
Благоустройством двора у домов на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле в 2022 году также займется ООО ГК «Уралстройкомплекс». На работы выделено 28,7 миллиона рублей, они должны быть окончены до 1 октября. Проектом предусмотрены асфальтирование дорог и тротуаров, новые парковочные места, в том числе и для инвалидов. Для детей появятся различные качели, карусели и игровые площадки. Также на территории планируется установить арт-объект в виде четырех ладоней.